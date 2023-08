Donauwörth

In der Spielstadt haben die Kinder das Sagen

Plus Mädchen und Buben führen eine Woche lang ein Erwachsenenleben. Sie arbeiten, verdienen Geld und geben es wieder aus. So funktioniert das Konzept.

Eine Woche lang in den Alltag von Erwachsenen hineinschlüpfen. Das durften insgesamt 107 Kinder aus dem gesamten Landkreis Donau-Ries zwischen 8 und 14 Jahren während der Spielstadt in Donauwörth erleben. Organisiert vom Kreisjugendring (KJR) und der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamts (KoJa) kamen die Jungen und Mädchen in der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth zusammen, um dort eine eigene Stadt aufzubauen.

Karolin Hommel-Zollner (KJR) ist eine der vier Frauen aus dem Organisationsteam der Spielstadt. Zusammen mit Daniela Benkert, auch vom KJR und als Stadtjugendpflegerin in Donauwörth tätig, sowie Martina Nagler und Andrea Ramold (beide KoJa) plante und koordinierte sie die Vorbereitungen der Spielstadt. Im November beginnen dann bereits die Planungen der nächsten Spielstadt, ganz getreu dem Motto: "Nach der Spielstadt ist vor der Spielstadt."

