In Donauwörth entsteht die "vielleicht schönste Führerscheinstelle"

Plus Im Kloster Heilig-Kreuz laufen die letzten Arbeiten für die neue Außenstelle des Landratsamtes. Wo einst Internatsschüler aßen, wird die Führerscheinstelle einziehen.

Die Geschichte des Klosters Heilig-Kreuz in Donauwörth schlägt fortan eine ganz neue Richtung ein: Das ehemalige Benediktinerkloster beherbergte lange Zeit ein Bubeninternat für Mittel- und Realschüler. Seit Jahren wandelt sich der gesamte Komplex und in wenigen Wochen wird die Führerscheinstelle des Landratsamtes einziehen. Die Stiftung Cassianeum hat Millionen investiert. Dort, wo früher die Schüler ihr Abendbrot zu sich nahmen, werden nun demnächst Führerscheine ausgestellt.