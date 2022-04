Donauwörth

In sieben Minuten zum Traumjob? Mit "Speeddating" soll das klappen

Plus "Was willst du nach dem Abi machen?" ist oft eine ungeklärte Frage. Das "Speeddating" der Arbeitsagentur zwischen Schülern und Unternehmen soll Antwort liefern.

Von Ilona Schmid

Auf die Frage, was sie denn nach der Schule machen möchte, antwortet Lena (*Name geändert) leicht zögernd: "Irgendetwas mit Wirtschaft." So ganz sicher ist sich die Schülerin da aber noch nicht. Ein duales Studium wäre ihr Wunsch, Geld zu verdienen und dabei zu studieren - das würde ihr gefallen. Wo und was genau, das weiß sie noch nicht. "Deshalb bin ich heute hier", meint das Mädchen. Wie Lena geht es wohl den meisten der Schülerinnen und Schülern, die sich am Donnerstagvormittag vor dem Eingang der Agentur für Arbeit versammeln und auf den Einlass warten.

