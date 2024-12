Jubiläums-Krampusfahrt auf der Wörnitz

Die 25. Krampusfahrt des Kanu-Clubs Donauwörth kürzlich unter hoher Beteiligung und bei strahlendem Sonnenschein statt. Weit über 50 Paddlerinnen und Paddler wurden durch den 1. Vorsitzenden Thomas Mayerhauser und vom teilnehmenden Wanderwart des Bayerischen Kanu-Verbandes, Stefan Andreas Schmidt, begrüßt. Die weiteste Anreise nahm ein Teilnehmer aus Berlin auf sich. Bei bester Stimmung und lockerer Atmosphäre paddelten die Teilnehmer vom Wörnitzwehr in Donauwörth nach Wörnitzstein und wieder zurück. In Wörnitzstein wurden die Sportler mit adventlichen Köstlichkeiten von einem schwimmenden Verpflegungspunkt aus verwöhnt. Nachdem alle Teilnehmer wieder gut am Vereinsheim angekommen waren, gab es bei einer wärmenden Gulaschsuppe viele anregende Gespräche. Die Wanderwarte vom KC Donauwörth, Ralf Hofsäß und Peter Segieth, wurden an diesem Nachmittag mit dem DKV-Wanderfahrerabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Auch den Paddlern der Krampusfahrt wurde jeweils eine Urkunde mit dem dazugehörigen Jubiläumsaufkleber ausgehändigt. Mayerhauser dankte allen Teilnehmern und vor allem seinem fleißigen Team im Verein, ohne die solche Veranstaltungen nicht machbar wären.

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitzstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis