Donauwörth

06:00 Uhr

"Keiner will die Jugendherberge Donauwörth aufgeben"

Plus Millionen müssen in die Jugendherberge in der Goethestraße investiert werden. Die Stadt will sich beteiligen, aber "nicht um jeden Preis", wie OB Sorré erklärt.

Von Thomas Hilgendorf

Jugendherbergen sind mehr als Stockbettenzimmer und Gemeinschaftswaschbecken, mehr als bloße Zielpunkte für Schulklassen und schöne Orte der Erinnerungen an früher. Sie sind, das zeigt sich in diesen Tagen bayernweit anhand der hohen Nachfrage von Gruppen, Klassen und auch Familien, regelrechte touristische Magnete. Und sie sind ganz automatisch eine Art Visitenkarte für eine Stadt. Donauwörths Jugendherberge befindet sich seit gut drei Jahren im Dornröschenschlaf. OB Jürgen Sorré erklärt jetzt, wie es weitergehen soll mit dem einst beliebten Haus in der Goethestraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen