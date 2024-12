Königsproklamation der Frohsinnschützen

Wie jedes Jahr wurden auch diesmal bei der diesjährigen Nikolausfeier des Schützenvereins Frohsinn Auchsesheim die neuen Könige für das kommende Jahr proklamiert sowie die Sieger des angeschlossenen Preisschießens geehrt. Den Auftakt des Abends bildete nach einer kurzen Begrüßung durch den Schützenmeister Hubert Metz die Siegerehrung des Preisschießens Den ersten Platz hierbei konnte Jonathan Hengstebeck mit einem 19,8 Teiler für sich beanspruchen. Auf den weiteren Rängen folgen dann Kevin Linder (40,8 Teiler) und Michael Schiffelholz (60,9 Teiler). Nach dem traditionellen Besuch des Nikolaus, der auch dieses Jahr wieder einige Geschichten rund um das Vereinsleben erzählen konnte, wurden dann im weiteren Verlauf des Abends die Könige für das kommende Jahr ausgezeichnet. Lilly Klaiber konnte sich hierbei die Ehre der Schützenliesl sichern. Sie erzielte mit einem 134,7 Teiler, vor Luisa Linder (201,4 Teiler) und Martina Schröttle (317,0 Teiler) den besten Treffer. Zum Schützenkönig der Jugend wurde erneut Laurenz Neiber gekürt. Er konnte seinen Titel mit einem 84,4 Teiler gegen Kevin Linder (114,7 Teiler) und Moritz Kopp (116,3 Teiler) verteidigen. In der Schützenklasse konnte sich David Klaiber mit einem außergewöhnlichen 2,7 Teiler gegen die Konkurrenz durchsetzen und erkämpfte sich damit die Königswürde. Er verwies hierbei Josef Hochberger (37,3 Teiler) und Manfred Gentner (45,6 Teiler) auf die weiteren Plätze. Durch seinen Triumph gelang es ihm auch, Manfred Gentner, der den Titel des Königs die letzten 3 Mal in Folge gewinnen konnte, abzulösen. Weiterhin war der 2,7 Teiler der bisher beste Schuss, der jemals bei einem Königsschießen in Auchsesheim erzielt wurde.

