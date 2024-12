Körperverletzung im Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

In einem Lebensmittelmarkt in Donauwörth ist es am Samstag um kurz vor 17 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Vorfeld war der 61-jährige Geschädigte von zwei ihm unbekannten, männlichen Personen angerempelt worden.

Im weiteren Verlauf kam es laut Polizei zu einem Wortgefecht, in welchem auch Beleidigungen geäußert wurden. Als der Streit sich zu einem Handgemenge entwickelte, wurden weitere Personen auf den Vorfall aufmerksam und unterbanden weitere Tätlichkeiten. Die Aggressoren flüchteten anschließend. Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter 0906 / 70 66 70 zu melden. (AZ)