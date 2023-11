Donauwörth

Kunst- und Lichternacht in Donauwörth: "Diese Aktion macht für den Handel Sinn"

Bei der Kunst- und Lichternacht erzeugten Lichtinstallationen in der ganzen Stadt ein fantastisches Bild - wie hier an der Stadtmauer.

Plus Die Donauwörther Innenstadt verzaubert die Besucher beim Late-Night-Shopping mit farbenfrohen Lichtinstallationen und vielfältigen künstlerischen Aktionen.

Im November, wenn die Tage spürbar kürzer und trüber werden, lockt die Kunst- und Lichternacht der City Initiative Donauwörth (CID) schon seit mehr als 15 Jahren Tausende Besucher in die Donauwörther Innenstadt. Zahlreiche farbenfrohe Lichtinstallationen und multimediale Projektionen ließen die Stadt auch dieses Jahr in besonderem Glanz erstrahlen. Die bis Mitternacht geöffneten Geschäfte sorgten mit ihren Ausstellungen und Aktionen für zusätzliche Anziehungskraft. So entstand auch diesmal wieder ein strahlendes nächtliches Erlebnis für die Sinne, wobei sich bekannte Orte durch künstlerische Inszenierung ganz neu entdecken ließen, kulinarische Spezialitäten die Besucher verwöhnten oder Livemusik zum Mittanzen anregte.

Ab 18 Uhr verwandelte sich die Stadt in ein großes Lichtkunstwerk. Die Stadtmauer an der Kleinen Wörnitz, das Rathaus, das Landratsamt und das Münster "Zu Unserer Lieben Frau" wurden besonders in den Mittelpunkt gerückt und mit Lichtinstallationen in bezaubernden Farben kunstvoll inszeniert. Die Fassade des Rieder Tors begeisterte die zahllosen Nachtschwärmer mit einer musikuntermalten, fantasievollen Lichtanimation.

