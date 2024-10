Landesgartenschau Donauwörth: Jetzt dürfen die Bürger mitreden

Die Bayerische Landesgartenschau 2028 wird bekanntlich in Donauwörth stattfinden. Für die Stadt ist das nicht nur eine besondere Auszeichnung, sondern auch eine enorme Chance: Denn durch die Landesgartenschau können viele zukunftsweisende Projekte der Stadtentwicklung realisiert werden, die ohne dieses Event entweder erst deutlich später oder vielleicht sogar niemals verwirklicht werden könnten. Deshalb lädt die Stadt Donauwörth alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, ihre Ideen, Wünsche und Anregungen in die Planungen mit einzubringen. Einen Überblick über den aktuellen Stand der Planungen und einen Blick in die Zukunft wird es in einer großen Bürger-Infoveranstaltung zur Landesgartenschau Donauwörth 2028 am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr im vhs-Gebäude geben.

In der Bürger-Informationsveranstaltung werden nach einer kurzen Begrüßung durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré die beiden Geschäftsführer der neuen GmbH vorgestellt, die die Landesgartenschau im Auftrag der Stadt und in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Verantwortlichen planen und durchführen wird. Anschließend werden interessante Einblicke in die Bayerischen Landesgartenschauen im Allgemeinen gewährt, bevor Oberbürgermeister Sorré auf die Landesgartenschau in Donauwörth im Speziellen eingehen wird.

Aktueller Stand der Planungen und Ausblick in die Zukunft

Im Fokus stehen hier unter anderem die enormen Möglichkeiten, die eine Landesgartenschau der Stadt Donauwörth eröffnet, der aktuelle Stand der Planungen sowie ein Ausblick in die Zukunft und auf die weiteren Schritte. Außerdem wird Sorré darauf eingehen, welche Bürgerwünsche und –ideen bereits in die Planungen eingeflossen sind. In einem anschließenden Fragenteil haben alle Interessierten außerdem die Möglichkeit, ihre eigenen Punkte einzubringen.

Die Bürger-Informationsveranstaltung findet am 16. Oktober 2024 um 19 Uhr im vhs-Gebäude (Forum für Bildung und Energie) statt, der Eintritt ist frei. Zusätzlich wird die Veranstaltung im Internet als Livestream übertragen. (AZ)