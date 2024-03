Donauwörth

vor 52 Min.

Landrat Stefan Rößle feiert Geburtstag: "In all den Jahren habe ich viel dazugelernt"

Stefan Rößle hat am Samstag seinen 60. Geburtstag gefeiert und in seiner Rede auch einen privaten Einblick in sein Leben gegeben.

Plus An seinem 60. Geburtstag blickt Landrat Stefan Rößle auf seine Karriere zurück. Er spricht von Höhen und Tiefen in seiner Amtszeit – und darf sich über einen besonderen Gast freuen.

Von Bernd Schied

Es kommt eher selten vor, dass Stefan Rößle öffentlich Rührung zeigt und Tränen verdrückt. Am vergangenen Samstag beim Empfang anlässlich seines 60. Geburtstags war so ein Anlass. Über 200 Gäste aus Politik, Kirchen, den beiden Fürstenhäusern, der Wirtschaft und der Landkreisverwaltung sind seiner Einladung in die Aula des Donauwörther Gymnasiums gefolgt, um mit ihm seinen Ehrentag zu begehen. Darunter war ein ganz besonderer Gast, der damit dem Wunsch des Geburtstagskindes folgte.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war es, der die Laudatio hielt und den Landrat als „kommunalen Vorzeigepolitiker und visionäre Führungspersönlichkeit“ bezeichnete. Viel höher kann das Lob eines Repräsentanten des Freistaates Bayern nicht mehr ausfallen. Der Jubilar genoss die wohlwollenden Worte sichtlich. Rößle hatte sich Herrmann als Festredner gewünscht, weil er der Minister ist, mit dem er „von Amts wegen“ am meisten zu tun hat und dem er auch persönlich nahesteht. Nicht zuletzt deshalb, weil beide den gleichen Politikansatz pflegen – stets an der Sache orientiert, nicht polarisierend, niemals beleidigend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen