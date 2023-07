Donauwörth

vor 18 Min.

Lange Wartelisten: So sieht es auf dem Wohnungsmarkt im Raum Donauwörth aus

Wohnungen, vor allem genossenchaftliche wie hier an der Perchtoldsdorfer Straße in der Donauwörther Parkstadt, sind derzeit heiß begehrt.

Plus Die Interessenten stehen Schlange bei den Wohnungsgenossenschaften in Donauwörth. Die stehen derweil vor großen Fragezeichen, auch angesichts der Bundespolitik.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Nach oben scheint es mittlerweile auch in Donauwörth keine Grenzen mehr zu geben, zumindest bei den Mieten. 600 Euro kalt für ein Zimmer, 1300 Euro für eine Familienwohnung, dann wieder 1000 für drei Zimmer – kalt, versteht sich. Günstiger kommen Wohnungssuchende bei den Genossenschaften unter. Doch die Wartelisten sind aktuell ziemlich lang.

Es hört sich erst einmal recht positiv an, was Matthias Bernecker zu vermelden hat, angesichts des in der ganzen Region schier leer gefegten Mietmarkts: 44 Wohnungen des genossenschaftlich organisierten Wohnbau-Selbsthilfewerks sind derzeit frei. Die andere Seite: Die meisten von ihnen werden saniert – und die Interessenten stehen schon seit Längerem in den Startlöchern, um hineinzuziehen. 275 aktive Bewerber sind bei der Donauwörther Genossenschaft gemeldet, die hauptsächlich in der Parkstadt Wohnungen vermietet. Es kann durchaus dauern, bis man drankommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen