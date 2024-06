Mädchen verletzt sich bei Sturz von Tretroller schwer

In Donauwörth verunglückt ein Kind auf dem Weg zur Schule. Die Verletzungen sind erheblich.

Ein Kind ist am Donnerstag in der Donauwörther Innenstadt mit dem Tretroller verunglückt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall um 7.35 Uhr. Das Mädchen war mit dem Zweirad auf dem Brabanter Weg in Richtung Mangoldschule unterwegs. Etwa 50 Meter vor der dortigen Freilichtbühne rutschte der Roller auf schmieriger Fahrbahn weg.

Die Zehnjährige stürzte. Sie trug keinen Schutzhelm und erlitt laut Polizei mittelschweren Verletzungen am Kopf sowie wohl einen Armbruch. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. (AZ)