Michi Dietmayr im Donauwörther Zeughaus: Von Tupperpartys und Welthits

Plus Im Rahmen des Donauwörther Kulturfrühlings begeisterte Schauspieler und Liedermacher Michi Dietmayr mit schlagfertigem Humor und Liedern zum Nachdenken.

Wenn Michi Dietmayr eines weiß, dann das: Es braucht nicht viel, um ein Publikum einen ganzen Abend lang in seinen Bann zu ziehen – eine Gitarre, eine Reihe verschmitzter, selbstironischer Texte gepaart mit sympathischem oberbayerischen Dialekt reichen vollkommen aus. Beim Donauwörther Kulturfrühling gelang das dem Liedermacher, Kabarettisten und Schauspieler aus dem Münchner Stadtteil Feldmoching auch im Donauwörther Zeughaus.