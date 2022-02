Donauwörth

Mordfall Simone Langer: Eine letzte Chance, den Täter zu finden

Plus In einer Sommernacht 1983 wird Simone Langer aus Donauwörth getötet. Nun hat die Kripo den Fall noch einmal aufgerollt – und sich an die Macher von "Aktenzeichen XY... ungelöst" gewandt.

Von Wolfgang Widemann

Es ist eine laue Sommernacht im Juli 1983. Simone Langer aus Donauwörth besucht zu Beginn der großen Ferien einen Schulkameraden im Stadtteil Wörnitzstein. Sie überredet ihre Eltern, bis nach Mitternacht bei ihrem Kumpel bleiben zu dürfen, denn sie will ihm unbedingt als Erste zum Geburtstag gratulieren. Anschließend fährt sie mit dem Fahrrad alleine nach Hause – und kommt dort nie an. Einige Wochen später ist klar: Die 15-Jährige wurde umgebracht. Der Mord ist bis heute ungeklärt und hat sich ins Gedächtnis vieler Menschen in Nordschwaben eingebrannt. Nun unternimmt die Kriminalpolizei einen neuen, möglicherweise letzten Anlauf, den Täter nach fast 39 Jahren zu finden.

