Donauwörth

07:00 Uhr

Musiktheater einer Donauwörtherin: Von der Bühne in die Kinderzimmer

Plus Eine Donauwörtherin hat ein Musiktheater für Kinder geschrieben. Alles lief gut - dann kam Corona. Doch die Zwangspause wurde für ein neues Projekt genutzt.

Von Manuel Wenzel

Wenn von Fuchs und Hase die Rede ist, dann geht es oft ums Gute-Nacht-Sagen. Das tun die beiden in der Regel an einem abgelegenen, einsamen Ort. So zumindest sagt es eine Redensart. Um eben jene Tiere dreht sich aber auch ein Musiktheaterstück für Kinder, das die Donauwörtherin Anne-Kathrin Abel gemeinsam mit ihrem Musikerkollegen Raphael Kestler geschrieben hat. Das Duo war damit auch schon vielfach aufgetreten, ehe die Corona-Pandemie den Vorstellungen einen Riegel vorschob. Doch die Künstler nutzten die Zeit für ein neues Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen