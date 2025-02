Neues Angebot zur Ferienbetreuung in Donauwörth

Eine gute, zuverlässige und kindgerechte Ferienbetreuung wird vielen Eltern immer wichtiger. Zum Beispiel, wenn sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen. Wie die Große Kreisstadt Donauwörth mitteilt, hat man diesen Bedarf erkannt und arbeitet stetig daran, das Ferienangebot sinnvoll zu erweitern. Das neueste Angebot einer Ferienbetreuung richtet sich an alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und bietet den teilnehmenden Kindern eine Woche voller Sport und unvergesslicher Erlebnisse.

Die Schwerpunkte der Erlebnis-Sportwoche werden passgenau auf das Alter der Kinder abgestimmt: Neben Trend- und Sommersportarten stehen kreatives Gestalten, Bewegungskünste oder Tanz und Rhythmus auf dem Programm. Auch Fitness, Gesundheit, Abenteuer und gemeinsame Naturerlebnisse kommen nicht zu kurz. Die Kinder werden zudem ganztägig pädagogisch betreut (von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr). Möglich wird dieses Angebot durch eine Kooperation der Stadt Donauwörth mit der Grazer Firma Xund ins Leben.

Die Erlebnis-Sportwochen finden in den Sommerferien vom 18. bis zum 22. August und in den Herbstferien vom 3. bis zum 7. November statt. Alle weiteren Infos und die Onlineanmeldung sind auf der Homepage der Stadt Donauwörth unter www.donauwoerth.de/erlebnis-sportwochen zu finden. Die freien Plätze werden zunächst an Donauwörther Kinder vergeben, freie Plätze werden mit auswärtigen Kindern aufgefüllt. Eine Ermäßigung des Teilnehmerbetrages ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. (AZ)