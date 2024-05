Donauwörth/Nördlingen

17:11 Uhr

Polizist ist genervt und lässt Hilfesuchenden abblitzen

Plus Als der Mitarbeiter eines Seniorenheims einen dementen Bewohner als vermisst meldet, wird er abgewimmelt. Jetzt landet der Fall vor dem Amtsgericht Nördlingen. Dort gibt es deutliche Worte und ein Urteil.

Von Barbara Würmseher

Als am 27. Juli 2022 gegen 18 Uhr das Telefon in der PI Donauwörth läutet, braucht ein Mann dringend die Hilfe der Polizei. Der Mitarbeiter eines Donauwörther Seniorenheims ist in Sorge. Er muss einen dementen, orientierungslosen Heimbewohner als vermisst melden. Die Suche im Haus selber blieb erfolglos, jetzt bittet der Anrufer dringend um die Unterstützung der Beamten. Doch er kommt an den falschen Ansprechpartner. Der Dienstgruppenleiter dieser Nachtschicht ist schlichtweg von ihm und seinem Ansinnen genervt.

Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Demente sich selbstständig gemacht hat und im Freien herumirrt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Polizei deswegen kontaktiert wird. Schon am 16. und am 23. Juli 2022 war das der Fall. Und nun platzt dem Polizisten der Kragen, wie er später es selbst vor Gericht beschreibt. Er werde den Vermissten nicht suchen, lässt er den Anrufer wissen und legt auf. Als dieser nicht locker lässt und sich erneut telefonisch meldet, droht ihm der Polizist im Gegenzug mit einer Strafanzeige wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht und beendet das Gespräch ein weiteres Mal.

