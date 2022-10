Donauwörth

Oktoberfest Donauwörth: Wie die Wiesn – nur in klein

"Hoch die Krüge!" hieß es am Wochenende in Donauwörth.

Plus "O´zapft is" hieß es in Donauwörth. Der Kiwanis-Club lud zum traditionellen Benefiz-Oktoberfest mit Bierzeltbetrieb und Livemusik ein.

Von Ilona Schmid

Während in München nach dem Oktoberfest die Trachten wieder im Schrank verschwinden, hieß es in Donauwörth dieses Wochenende: "Dirndl vom Kleiderbügel, Lederhose angezogen!" Zwei Jahre haben die Donauwörther auf dieses Wochenende gewartet, denn pandemiebedingt konnte das Oktoberfest des Kiwanis-Clubs und verschiedener Jugendgruppen des Landkreises zweimal nicht stattfinden – doch seit Freitag feierten wieder hunderte Besucher und Besucherinnen bei guter Musik, leckeren Bierzeltschmankerln der Metzgerei Leinfelder und der ein oder anderen Maß Bier bis Mitternacht.

