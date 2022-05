Donauwörth

Pensionierte Lehrerin und die Grünen Wichtel pflanzen Leben in Schulgarten

Hannelore Reh (Mitte) und ihre Grünen Wichtel im Schulgarten der Sebastian-Franck-Grundschule in der Parkstadt.

Plus Die pensionierte Lehrerin Hannelore Reh betreut seit über 15 Jahren Mädchen und Buben der Sebastian-Franck-Grundschule beim Pflegen ihres Schulgartens.

Von Ilona Schmid

Eifrig gräbt Richard ein Loch in den Boden. Er hockt vor seinem Beet im Schulgarten der Donauwörther Sebastian-Franck-Grundschule und wühlt mit beiden Händen eifrig und fachmännisch in der Erde. Dann greift er gekonnt zum Zucchini-Setzling und löst ihn vorsichtig aus seinem Töpfchen. "Den Dünger nicht vergessen", erinnert ihn Hannelore Reh, die danebensteht und interessiert zuschaut. Sie hat die Gartenhacke in der Hand, den Sonnenhut auf dem Kopf und ein breites Lächeln auf den Lippen. Richard rümpft kurz die Nase: Natürlicher Dünger stinkt nämlich ein bisschen.

