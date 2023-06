Physiotherapeutin: Für jeden fühlen sich Schmerzen anders an

Plus Bunte Stände und Expertenvorträge rund ums Thema Gesundheit: Die Gesundheits- und Bewegungstage im Donauwörther Eventgarten finden wieder statt.

Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr: Menschen laufen geschäftig hin und her, um ihre Stände aufzubauen, erste Besucher schauen sich neugierig um und auf der Bühne, auf der die Vorträge stattfinden sollen, wird alles aufgebaut. Die Sonne verbreitet mit ihren warmen Strahlen gute Laune und über allem liegt ein sanftes Lüftchen, das durch die Bäume und Sträucher der Donauwörther Promenade streicht. Veranstalterin Juliana Vindice steckt in den letzten Vorbereitungen und unterhält sich mit Teilnehmern über den Ablauf des Tages.

Veranstalterin und Tanzlehrerin Juliana Vindice organisiert die Gesundheits- und Bewegungstage in Donauwörth.

Zum zweiten Mal übernimmt Vindice, die auch Tanz- und Fitnesskurse leitet, die Organisation für die Gesundheits- und Bewegungstage, die am 24. und 25. Juni im Donauwörther Eventgarten stattfinden. Bereits im letzten Jahr habe sie einige gute Kontakte knüpfen können, die auch dieses Jahr wieder dabei sein wollen.