Donauwörth

18:00 Uhr

Die Pilzsuche lohnt sich dieses Jahr auch mitten in Donauwörth

Pilze wachsen nicht nur tief im Wald, sondern auch mitten in der Stadt. Selbst am Stauferpark in Donauwörth werden Sammler fündig. Es gibt zahlreiche Arten.

Plus Nach einem langen, trockenen Sommer startet in Donauwörth die Pilzsaison. Was heuer geboten ist und an welchen ungewöhnlichen Orten sich Pilze finden lassen.

Von Alisia Wagner

Das Wetter ist kalt und regnerisch. Was für viele Anlass ist, es sich auf der Couch gemütlich zu machen, ist für Pilzsammler der Startschuss in die Saison. Violettstieliger Rötelritterling, wurzelnder Bitterröhrling, roter Lacktrichterling – überall sprießen derzeit Pilze aus der Erde. Und zwar nicht nur im Wald, wie der Donauwörther Pilzexperte Andreas Kunze beweist. 23 verschiedene Arten findet er bei einem kurzen Spaziergang durch den Stauferpark bis zum Krankenhaus. Eine Stunde, um einen kleinen Einblick in die vielfältige Welt der Pilze zu bekommen.

