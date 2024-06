Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein Fahrradfahrer ist wohl abgelenkt und kommt auf der Südspange in Donauwörth von der Fahrbahn ab.

Ein Radfahrer ist am Mittwochvormittag gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei geriet der 59-Jährige um 11.09 Uhr auf der Südspange der B16, weil er abgelenkt war, nach rechts von der Verkehrsfläche ab, verlor die Kontrolle über sein Trekkingrad und stürzte in den Graben. Er wurde dabei schwer verletzt und per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. (AZ)