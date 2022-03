Donauwörth/Rain

vor 33 Min.

Leere Regale, steigende Preise: Ukraine-Krieg hat auch in Donauwörth Folgen

Die Regale in Supermärkten sind nur noch knapp bestückt. Vor allem Mehl und Öl sind gerade ausverkauft.

Plus Öl, Mehl, Nudeln – viele Supermarktregale in Donauwörth und Umgebung sind gerade leer. Wie Kunden, Bäcker und Müller in der Region jetzt reagieren.

Von Ilona Schmid

Zielstrebig rangiert die junge Frau ihren Einkaufswagen durch die Gänge des Netto-Marktes in der Donauwörther Berger Vorstadt – dann bleibt sie stehen und blickt in das unterste Regal, schiebt hoffnungsvoll einen grünen, leeren Karton zur Seite. Wo eigentlich Sonnenblumen- und Rapsölflaschen stehen sollten, findet sie jedoch jetzt nur ein leeres Regal. Auch Nudeln, vor allem die günstigen Sorten, sind nahezu restlos ausverkauft. Und vom Mehl, das sich normalerweise palettenweise türmt, ist nicht mehr viel da. Der Ukraine-Krieg ist längst im Supermarkt-Regal sichtbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .