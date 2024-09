Mehrere Unfallfluchten in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Unfallfluchten, bei denen ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstand, sind am Dienstag in Donauwörth angezeigt worden. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden, Verletzte gab es keine.

Am frühen Dienstagmorgen prallte ein 40-Tonner im Tingengarten laut Polizei gegen eine Grundstücksumfriedung und eine Straßenlaterne. Zeugen berichteten, dass der Lkw-Fahrer, der ein ausländisches Kennzeichen hatte, danach einfach weiterfuhr.

Am Dienstagnachmittag wartete eine 24-jährige Frau laut Polizeibericht gegen 15.40 Uhr in ihrem Mercedes vor einer Zapfsäule in der Bürgermeister-Hefele-Straße, als ein gelber VW-Kleintransporter, der sich in der Schlange vor ihr befand, plötzlich rückwärts rollte und ihren Wagen rammte. Der Fahrer fuhr daraufhin einfach in Richtung Donauwörth davon.

Unfälle in Donauwörth: Polizei sucht nach Zeugen

Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf dem Großparkplatz eines Baumarkts in der Ludwig-Auer-Straße. Ein 81-jähriger Mann hatte dort seinen Mercedes mit Anhänger von 9.30 bis etwa 10.10 Uhr geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den Anhänger in dieser Zeit und verzog dabei das Metall am Radkasten.

Am Abend um 18.30 Uhr meldete ein Radfahrer, dass ein Auto auf der Verbindung zwischen Nordheim und Asbach-Bäumenheim von der Straße abkam und einen Leitpfosten umfuhr. Auch hier fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne anzuhalten. Der Zeuge notierte das Kennzeichen und informierte die Polizei, die jedoch keinen Fremdschaden feststellen konnte.

Bereits einige Tage zuvor, am Sonntag, kam es um 15.50 Uhr auf der Donaubrücke der Augsburger Straße zu einem Zusammenstoß, als ein schwarzer BMW auf die Gegenspur geriet. Ein entgegenkommender Tesla musste ausweichen und prallte gegen den Bordstein. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Unfallfluchten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)