Saisonkartenverkauf für das Freibad startet

Die Saison auf dem Schellenberg startet Mitte Mai. Dauerkarten gibt es Anfang des Monats. Was heuer alles an Attraktionen geboten ist im Donauwörther Bad.

Chillen in der Wellness-Oase, Toben im Wasserspray-Park und waghalsige Sprünge vom Zehn-Meter-Brett – bald ist wieder Freibad-Zeit in Donauwörth. Die Freibadsaison startet dieses Jahr am 13. Mai und hält zahlreiche Höhepunkte zum 60. Geburtstags des Bades bereit. Saisonkarten sind ab 2. Mai montags bis freitags direkt an der Freibadkasse erhältlich.

Robert Blaschek, Meister für die Badebetriebe der Stadt Donauwörth, steht zufrieden am Rand des Springerbeckens – endlich ist es wieder mit Wasser gefüllt. Bevor das Freibad auf dem Schellenberg am 13. Mai in die neue Saison startet, sind aber noch viele fleißige Hände gefragt: Derzeit wird das Bad auf Hochglanz gebracht, die Mess- und Regelanlagen gewartet, die Umwälzpumpen überprüft und die Rutschen geputzt. Außerdem müssen noch die Sonnensegel montiert und alle Wege und Geländer sauber gemacht werden. Für die Jubiläumssaison soll schließlich alles perfekt sein, denn dieses Jahr werden 60 Jahre Freibad gefeiert.

Viele neue Attraktionen im Freibad Donauwörth

Seitdem letztes Jahr das Freibad nach grundlegender Renovierung neu eröffnet wurde, ist die Begeisterung bei den Besuchern ungebrochen. Mit der Wellness Oase, bestehend aus Strömungskanal, Massagedüsen, Wasserspeier und Luftsprudel, dem neuen Kleinkinderbecken mit Splash-Areal und Wasserspray-Park oder auch der neuen Rutschenlandschaft warten neue Attraktionen auf große und kleine Gäste. „Das Bad wird hervorragend angenommen, die Leute sind gespannt auf die Neuheiten und kommen dann auch immer wieder – wir sind stolz auf die vielen überzeugten Wiederholungstäter“, freut sich Blaschek.

Neu in diesem Jahr sind der fertiggestellte Spielebach sowie neue Sonnensegel über dem Kinderbereich. Und auch im Saisonprogramm warten neue Höhepunkte: Donauwörth-Maskottchen Klappi Storch begrüßt die Gäste am ersten Öffnungstag, 13. Mai, und am 18. Juni findet die Clubmeisterschaft des VSC, Abteilung Schwimmen, statt. Am 25. Juni lädt die Vhs zum Gesundheitstag mit verschiedenen Yoga- und Sportkursen für alle ein. Das große Jubiläumswochenende anlässlich des 60. Freibad-Geburtstags findet vom 7. bis 9. Juli statt, inklusive einer festlichen Freibad-Serenade mit der Stadtkapelle am Freitagabend, buntem Jubiläumsprogramm mit Festakt, Shows und Partyabend mit DJ Sonix am Samstag und einem Familientag mit verschiedensten Aktionen für Klein und Groß am Sonntag.

Neue Preise in verschiedenen Kategorien

Ab 13. Mai bis Ende August ist das Freibad täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet, im September von 9 bis 19 Uhr, solange das Wetter zum Schwimmen geeignet ist. Zusätzlich können Frühschwimmer ab Juni bis Ende August montags, mittwochs und freitags von 6 bis 8 Uhr ihre Bahnen im Sportbecken ziehen.

Lesen Sie dazu auch

Kinder (von 6 bis 13 Jahren) zahlen für einen Tagesbesuch im Freibad 2 Euro (Saisonkarte 37,50 Euro), Jugendliche (14 bis 17 Jahre) 3,50 Euro (Saison 75,00 Euro) und Erwachsene 6 Euro (Saisonkarte 120 Euro). Ferner bietet die Stadt zwei unterschiedliche Familienkarten an: Für einen Erwachsenen mit eigenen Kindern kostet die Familienkarte 7,50 Euro für einen Tag und 135 Euro für die Saison. Zwei Erwachsene mit eigenen Kindern zahlen 12 Euro für einen Tag und 195 Euro für die gesamte Saison. Detaillierte Preise und alle Ermäßigungen sind zu finden unter www.donauwoerth.de/freibad. Ab 2. Mai können die Saisonkarten an der Freibadkasse erworben werden, montags-freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. (AZ)