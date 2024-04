Donauwörth

vor 54 Min.

Schäferhund greift Frau an und verletzt sie schwer

Ein Schäferhund hat in einem Ort in der Monheimer Alb eine Frau angefallen.

Ein Schäferhund hat am Sonntag in einem Ort im Bereich der Monheimer Alb eine Frau angefallen und diese erheblich verletzt. Die 53-Jährige ging mit ihrem Hund im Ort Gassi. Als sie an einem Anwesen vorbeilief, rannte der Polizeiinspektion Donauwörth zufolge aus der nur angelehnten Tür eines Wohnhauses rannte der Belgische Schäferhund auf die Straße und biss die Frau, die ihren eigenen Vierbeiner auf den Arm genommen hatte, mehrfach in den Oberkörper. Das Opfer wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm gegen den Halter des Schäferhundes eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf und informierte zudem das zuständige Veterinäramt. (AZ)

