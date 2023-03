Die Schellenbergstraße ist ab 2. März acht Wochen komplett gesperrt

Bis Ende April ist eine wichtige Verkehrsverbindung in die Donauwörther Parkstadt komplett gesperrt. Ausnahmen gibt es nur für den Stadtbus.

Autofahrer in Donauwörth aufgepasst: Die wichtige Verbindungsstraße in die Donauwörther Parkstadt, die Schellenbergstraße, wird bis Ende April komplett gesperrt sein. Von Donnerstag, 2. März, bis Donnerstag, 27. April, ist wegen Kanalarbeiten kein Durchkommen. Bereits an der Donaubrücke wird der Verkehr umgeleitet.

Bereits seit November wird an der Straße bereits kräftig gebaut: Zur Ableitung des Regenwassers aus dem aktuell neu entstehenden Baugebiet Alfred-Delp-Quartier wird ein neuer Regenwasserkanal in der Schellenbergstraße von der Einmündung Dr.-Loeffellad-Straße bis zur Zirgesheimer Straße notwendig. Die Arbeiten wurden bisher mit einer halbseitigen Sperrung und einer mobilen Ampel geregelt. Jetzt aber braucht es eine Komplettsperrung.

Eine Ausnahme gibt es aber: Der Stadtbusverkehr Donauwörth inklusive des Schulbusverkehrs kann die Bushaltestellen "Schellenbergstraße - Richtung Parkhotel/Wogis" und "Dr.-Loeffellad-Straße" sowie die Schellenbergstraße regulär anfahren. Alle anderen werden über die Innenstadt umgeleitet oder können über die B2 ausweichen - je nachdem, welches Ziel angesteuert wird.

