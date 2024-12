Schnitzeljagd durch Donauwörth mit dem Smartphone

Besonders in der Zeit zwischen den Feiertagen braucht es ab und an einen Grund, aus dem Haus zu kommen, damit sich die Familienmitglieder nicht gegenseitig auf den Geist gehen. Stadtrallyes mit der Actionbound-App könnten da hilfreich sein. Bereits 2021 entwickelte die Donauwörther Stadtjugendpflege in Kooperation mit den städtischen Museen die ersten solcher Touren mit dem Handy. Die neueste ist erst wenige Wochen alt und auch eine Weihnachtsrallye findet sich im Repertoire.

Anja Volkwein

Donauwörth

Schnitzeljagd