"Schüler experimentieren": Donauwörther Gymnasiasten holen Landessieg

Plus Mit ihrem Projekt zur Radonkonzentration hatten sich Laya Srinath und Pranav Patil bereits den Regionalsieg geholt – nun überzeugten sie auch auf Landesebene.

800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Bayern bewarben sich mit ihren Projekten bei "Schüler experimentieren", 82 davon schafften es ins Landesfinale. Zwei der jungen Forscher, deren Projekt auch im Finale noch herausstach und die nun Bayerns Sieger im Bereich "Geo- und Raumwissenschaften" sind, stammen vom Donauwörther Gymnasium.