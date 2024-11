Sieger für den guten Zweck

Wie schafft man es, tausende Haushalte im Umkreis von Donauwörth in der Vorweihnachtszeit zu verzieren? Täglich steht ab 1. Dezember ein Kunstwerk einer Riedlinger Schülerin in „Mitten“ des Gewinn-Geschehens rund um den Lions-Adventskalender. Das Design auf der Frontseite des Kalenders stammt dieses Jahr von Teresa Roder - sie hat Platz 1 beim Malwettbewerb belegt. Jetzt ziert ihr Kunstwerk zum Thema „Weihnachtsmarkt“ tausende Haushalte in und um Donauwörth! Und natürlich hat sie auch etwas gewonnen: einen 50-Euro-Gutschein vom Buchhaus Greno. Nicht leer ausgegangen sind Lotte Fischer (vorne, links) und Leana Bonnin (vorne, rechts), die zusammen den zweiten Platz belegt haben. Sie haben 20 Euro für das Buchhaus Greno erhalten. In der hinteren Reihe zu sehen: Rektorin Marion Harnrieder, Lions-Präsidentin Stephanie Winter und Lehrerin der Gebrüder-Röls-Schule Andrea Meggle.

