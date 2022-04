Donauwörth

18:00 Uhr

So treffen steigende Lebensmittel-Preise Kunden und Wirte in Donauwörth

Plus Der Krieg in der Ukraine und die steigende Inflation lassen die Preise ansteigen. Kunden und Gastronomen in Donauwörth erzählen offen, wie sie damit umgehen.

Von Ilona Schmid

Das ältere Ehepaar auf dem Parkplatz des Donauwörther Kauflands schüttelt einhellig den Kopf. "Das kann so nicht lange weitergehen", sagt die Frau und schwenkt den Kassenzettel in der Luft, dann deutet sie auf den halb vollen Einkaufswagen. Obst, Nudeln und zwei Flaschen Rapsöl stapeln sich unter anderem darin. Fast 100 Euro haben die Senioren an diesem Nachmittag für den Wocheneinkauf ausgeben, früher - vor den Zeiten des Ukrainekrieges und den steigenden Energiekosten, vor der Preissteigerung - hätten um die 70 Euro ausgereicht.

