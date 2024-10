Sportabzeichen für die Donauwörther Mondspritzer

Im Riedlinger Sportheim erhielten zum 7. Mal in Folge die Donauwörther Mondspritzer und Gäste die Urkunden und Abzeichen für das Deutsche Sportabzeichen. 15 Teilnehmer, von acht bis über 80 Jahren, stellten sich der Leistungsprüfung. Neben Schwimmen mussten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination nachgewiesen werden. Oberbürgermeister Jürgen Sorre und BLSV Kreisreferent Jochen Weber konnten dabei auch Landrat Stefan Rößle auszeichnen. Beide betonten die Bedeutung dieser jährlichen Olympiade für jedermann und wünschten sich, dass auch nächstes Jahr diese Aktion durchgeführt werden kann. Helmut Neureiter dankte als Vorstandsmitglied der Mondspritzer den Übungsleitern Werner Freißler und Artur Mayerföls, die an zahlreichen Terminen die Leistungsabnahme vorgenommen hatten. Beiden überreichte er ein Geschenk. Edith Neureiter hatte mit viel Engagement die Verleihung bestens vorbereitet. (AZ) Auf dem Bild zusammen mit den Teilnehmern links stehend Landrat Stefan Rößle und 2. Vorstand der Mondspritzer Leo Anzenhofer, rechts außen OB Jürgen Sorre, daneben die Übungsleiter Werner Freißler und Artur Mayerföls und in der Mitte BLSV-Kreisreferent Jochen Weber. Foto: Neureiter

Sportabzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Rößle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis