St Ursula Donauwörth hilft Frühchen

Jedes Kind weiß, dass ein Baby nach 9 Monaten Schwangerschaft auf die Welt kommt. Leider passiert es aber auch immer wieder, dass Kinder zu früh geboren werden. Neben vielen anderen Herausforderungen haben diese “Frühchen“ oft mit Problemen der Augen zu kämpfen, die schlimmstenfalls dazu führen können, dass die Kinder blind werden. Durch den Einsatz einer speziellen Netzhautkamera kann man schon im Krankenhaus bei den kleinen Patienten mit einer Diagnose und Therapie beginnen, die meist eine Erblindung verhindern kann. Diese Behandlung ist aber leider noch nicht immer optimal möglich, da es nicht zuletzt an den benötigten Geräten fehlt. Hier wollten die Schülerinnen der Klasse 10b mit ihrer Lehrerin Annabell Kaps helfen. Im Rahmen des Unterrichts erstellten alle engagiert zur Information eine digitale Lernwelt für alle Schülerinnen und Schüler der Schule zu diesem Thema. Zusätzlich wurde im Gottesdienst der Schule zur Fastenzeit mit einer Aktion begonnen, bei der in den folgenden Wochen von den Schülerinnen gestaltete Taschen zum Verkauf angeboten wurden, um so Spenden für den Verein „Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm e. V.“ dabei zu unterstützen, eine spezielle Netzhautkamera für die Behandlung der kleinen Patienten zu kaufen. Die erfolgreiche Aktion endete im Juli zum Ende dieses Schuljahres und die Schülerinnen und Lehrkräfte konnten mit großer Freude der Vorsitzenden des Vereins, Mathilde Maier, einen Scheck über insgesamt 500 Euro überreichen.

