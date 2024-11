Stimmungsvoller Abend beim Alpenverein

Die Sektion Donauwörth lud alle Mitglieder, Gäste und Freunde zum jährlichen Sektionsabend in den Saal der VHS Donauwörth ein. Der 1. Vorsitzende Dr. Bernd Prause begrüßte besonders Oberbürgermeister Jürgen Sorré und die österreichischen Gäste der Partnersektion Teufelstein/Perchtoldsdorf. Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters startete der Abend zunächst mit nachdenklich stimmenden Bildern und Zahlen zum Klimawandel und den Auswirkungen der Erderwärmung auf die Alpen und den Bergsport. Der Deutsche Alpenverein will bis 2030 klimaneutral sein. Die Umsetzung dieses Ziels liegt in der Sektion Donauwörth in den Händen des Teams „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, das von Prause für sein Engagement gewürdigt wurde. Ein weiteres großes Dankeschön ging im Laufe des Abends an Mitglieder, die sich besonders in den Projekten des Vereins im Stadtwald hervorgetan haben, sei es beim Edelweißweg, bei der Baumpflanzaktion zum 125-jährigen Jubiläum der Sektion oder bei der Konzeption und Pflege von MTB-Trails. Bernd Prause bedankte sich aber nicht nur bei Vereinsmitgliedern, sondern ausdrücklich auch bei Michael Fürst und Jakob Michl von der Städtischen Forstverwaltung für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Der Höhepunkt der Veranstaltung war zweifellos die Ehrung langjähriger Mitglieder, die mit einem kleinen Geschenk für ihre Vereinstreue ausgezeichnet wurden. Zum ersten Mal konnte die Sektion zwei Mitglieder für unglaubliche 75 Jahre im Verein ehren. Gustav Dinger und Lorenz Müller wurden dafür von allen Gästen mit einem stehenden Applaus gefeiert. Musikalisch wurde das kurzweilige Programm vom Gitarren-Duo Raffael Müller und Thomas Kroiss umrahmt. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde zum geselligen Beisammensein mit Freigetränken und Häppchen im Erdgeschoss geladen. Im vollen Foyer des VHS-Gebäudes tauschten sich Mitglieder und Freunde des Vereins noch lange aus.

