Suche nach Vermisstem: Polizei findet Drogen an der Donau

Nach dem Verschwinden eines 18-Jährigen in Donauwörth läuft zum einen eine Suchaktion, zum anderen gibt es umfangreiche Ermittlungen. Spürhund entdeckt Gegenstände.
Von Wolfgang Widemann
    Im Bereich dieser Sitzbank nahe dem Donauspitz in Donauwörth hielt sich der vermisste junge Mann möglicherweise auf, bevor er in den Fluss gelangte. Ein Spürhund der Polizei fand dort am Freitag einige Gegenstände und Drogen. Foto: Wolfgang Widemann

    Nach dem Verschwinden eines 18-Jährigen, der in Donauwörth unter noch ungeklärten Umständen mutmaßlich in der Donau ertrunken ist, sind Polizei und Rettungskräfte am Freitag auf zwei Ebenen aktiv. Zum einen wird im Fluss nach dem Opfer gesucht, zum anderen laufen einige Ermittlungen. So war unter anderem eine Diensthundeführerin am sogenannten Donauspitz und dessen Umfeld aktiv. Der Spürhund entdeckte einige Gegenstände, die das Interesse der Gesetzeshüter weckten.

