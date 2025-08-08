Suche nach Vermisstem: Polizei findet Drogen an der Donau

Nach dem Verschwinden eines 18-Jährigen, der in Donauwörth unter noch ungeklärten Umständen mutmaßlich in der Donau ertrunken ist, sind Polizei und Rettungskräfte am Freitag auf zwei Ebenen aktiv. Zum einen wird im Fluss nach dem Opfer gesucht, zum anderen laufen einige Ermittlungen. So war unter anderem eine Diensthundeführerin am sogenannten Donauspitz und dessen Umfeld aktiv. Der Spürhund entdeckte einige Gegenstände, die das Interesse der Gesetzeshüter weckten.

