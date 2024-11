Donauwörths erste Talentshow

In Zeiten, in denen Deutschland den Superstar sucht, oder Germany ein Next Topmodel, sind Talentshows mitunter in Verruf geraten. Wer sich hier vor die kritischen Augen der Jury wagt und sich von manchmal sehr zweifelhaften Kommentaren überhäufen lässt, riskiert, sich der einer unwürdigen Belustigung auszuliefern. Talent ist dabei manchmal nur Nebensache. Dass es freilich auch ganz anders gehen kann, zeigt Yasin Akyüz bei der ersten Talentshow in Donauwörth.

