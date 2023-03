Donauwörth

18:30 Uhr

Tchibo in der Reichsstraße schließt Ende Oktober

Die Tchibo-Filiale in der Reichsstraße in Donauwörth wird Ende Oktober schließen.

Plus In der Reichsstraße in Donauwörth wird es zum Ende dieses Jahres ein Geschäft weniger geben: Die Tchibo-Filiale schließt.

Die Tchibo-Filiale in der Reichsstraße in Donauwörth schließt. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion. "Die Filiale hat sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr rentiert", erklärte Sprecher Andreas Engelmann. Zu Ende Oktober wird das Geschäft geschlossen. Damit wird sich nun neben dem Engelhof ein drittes Schaufenster in der Unteren Reichsstraße leeren. Kein schöner Anblick für die Kunden in der Reichsstraße. Doch die Meldung, dass Tchibo schließt, macht Christiane Kickum von der City Initiative Donauwörth (CID) nur wenig Sorgen. Sie gibt sich tatkräftig und optimistisch. "Das Ziel ist es, das Tchibo-Geschäft wieder zu füllen", erklärte Kickum. Derzeit sei die Nachfrage nach Flächen in Donauwörth wieder etwas gestiegen, von Dienstleistern bis zum Einzelhandel habe die CID verschiedene Anfragen erhalten. Dies stimme die Leiterin des Stadtmarketings zuversichtlich, einen neuen Nachmieter zu finden. Sie wies darauf hin, dass im Mai zwei neue Häuser in der Reichsstraße mit Leben gefüllt werden: Die Co-Working-Plätze sowie das Jugendcafé werden in etwa einem Monat ihre Türen öffnen. "Dann ist der einzige Leerstand in der Straße der Engelhof", so Kickum. Und eben dann kurz darauf die Tchibo-Filiale. City Initiative Donauwörth vermittelt zwischen Interessenten und Vermietern Ob ein Gebäude letztlich vermietet wird, könne jedoch nur der Eigentümer entscheiden, erklärt Kickum. Die CID trete als Vermittler auf und führe Gespräche. So auch mit dem Tchibo-Gebäude. Hier müsse sie Rücksprache mit dem Eigentümer halten, ob und zu welchen Konditionen er die Fläche vermieten wolle. Es müsse geklärt werden, welche Ausstattung nach dem Auszug von Tchibo noch im Haus bleiben und welche entfernt wird. Diese Informationen müsse sie dann mit den Anfragen abgleichen, um einen passenden Mieter zu finden. (hgyr)

