Donauwörth

vor 50 Min.

Tödliches Eifersuchtsdrama in Donauwörth: Es war wohl ein eiskalter Mord

In der Heilig Kreuz-Kirche in Donauwörth liegt Maria von Brabant unter dieser Grabplatte beigesetzt. Darauf abgebildet: das Pfälzer Wappen (Löwe), das bayerische Wappen (Rauten) und das Brabanter Wappen (vierteilig mit vier Löwen). Maria war auf Geheiß ihres Gatten getötet worden.

Plus Ein Ehemann lässt zwei Jahre nach der Hochzeit seine Frau umbringen. So geschehen 1256 auf Burg Mangoldstein in Donauwörth. Das Opfer: Maria von Brabant.

Von Barbara Würmseher

Grabsteine erzählen unendlich viele Geschichten. Wer die Inschriften studiert, kann erahnen, dass sich hinter jeder einzelne Schicksale verbergen. Mitunter gibt es mysteriöse Zusammenhänge, menschliche Tragik oder kriminelle Hintergründe. In einer Serie erinnern wir an Verstorbene, die für solche Schicksale stehen. In Folge drei geht es um Maria von Brabant, die 1256 auf Burg Mangoldstein in Werdt (Donauwörth) enthauptet wurde. Den Befehl dazu gab kraft souveräner Willkür ihr eigener Ehemann, der sich damit über geltendes Recht hinwegsetzte. Die Donauwörther Historikerin Dr. Heike Lammers-Harlander: "Es war ein eiskalt geplanter Mord."

