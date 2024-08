Toiletten in Zug defekt: Fahrgast zieht die Notbremse

Wer mit der Bahn unterwegs ist und aufs Klo muss, kann durchaus in eine Stresssituation geraten. So auch der Fahrgast eines Zugs, der am Mittwoch im Donauwörther Bahnhof stand. Weil sich der Mann offenbar nur damit zu helfen wusste, dass er die Notbremse betätigte, hat er nun eine Strafanzeige am Hals.

Die Polizei wurde um 17.07 Uhr zu einem Einsatz auf das Gelände des Bahnhofs gerufen. Grund: Ein 62-Jähriger hatte dort unmittelbar zuvor zweimal die Notbremse in einem Zug des Betreibers Agilis gezogen. Daher setzte das Personal einen Notruf ab. Hintergrund ist den aktuellen Erkenntnissen zufolge, dass der Ingolstädter seine Notdurft verrichten wollte, beide Toiletten im Zug jedoch aufgrund von Defekten, genauer gesagt Verstopfungen, außer Betrieb waren.

Der Fahrgast machte sich mit seinem Verhalten strafbar. Die Beamten der örtlichen Polizeiinspektion nahmen eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Nothilfemitteln auf und leiteten den Vorgang an die Bundespolizei weiter, die für Fälle im Bereich der Bahn zuständig ist. (wwi, AZ)