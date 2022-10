Trinkwasser in der Parkstadt: Abkochanordnung ist aufgehoben

In der Versorgungszone des Hochbehälters Parkstadt muss das Trinkwasser ab sofort nicht mehr abgekocht werden. Damit endet ein langes Hin und Her.

Gute Nachrichten für die Haushalte, die an die Versorgungszone des Trinkwasser-Hochbehälters in der Donauwörther Parkstadt angeschlossen sind: Die Anordnung zum Abkochen des Wassers wurde am Dienstagvormittag von den Behörden aufgehoben.

Nach der Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters in der Parkstadt in Donauwörth haben die Stadtwerke Donauwörth in Absprache mit dem Gesundheitsamt Donau-Ries seit der ersten Oktoberwoche Serienproben aus dem Trinkwassernetz der Stadt entnommen. Die Probenahmeserie musste aufgrund eines zwischenzeitlichen Rohrbruchs von drei Reihenproben auf fünf erweitert werden. Alle Ergebnisse der fünf Probenahmeserien befanden sich laut Angaben des Gesundheitsamtes innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Insbesondere konnten keine coliformen Keime, wie sie unter Betrieb des alten Hochbehälters gefunden worden waren, nachgewiesen werden. Die zuvor angeordnete Sicherheitsmaßnahme des Abkochgebots könne daher, so das Gesundheitsamt, "umgehend beendet werden". Die betroffenen Haushalte der Versorgungszone dürfen damit ab sofort das Leitungswasser wieder uneingeschränkt nutzen.

Das Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Seit über zwei Jahren musste allem voran in den Haushalten der Versorgungszone Parkstadt, die auch Teile Zirgesheims und Bergs umfasst, immer wieder Wasser abgekocht werden, weil coliforme Keime gefunden worden waren. Zeitweise dehnten sich die Beprobungen auf andere Versorgungszonen aus, sodass bis zu 11.000 Haushalte in Donauwörth von Abkochanordnungen betroffen waren. Man hofft nun, dass man jetzt, mit der Inbetriebnahme des neu gebauten Hochbehälters in der Parkstadt, dem Problem Herr geworden ist.

Einer der beiden alten Hochbehälter in der Parkstadt auf dem vormaligen Kasernenareal stammte aus dem Jahr 1890, der andere war 1960 fertiggestellt worden. Ersterer wurde als ursächlich für die nervenzehrende Verkeimung des Trinkwassers in einigen Stadtgebieten Donauwörths bezeichnet. Der neue Hochbehälter wurde in diesem Herbst in Betrieb genommen. (hilg, AZ)

