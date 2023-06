Donauwörth

Freilichtbühne in Donauwörth feiert eine umjubelte Premiere

Prächtige Kulisse in der Freilichtbühne am Mangoldfelsen: Rund um das Gasthaus „Sonnenhang“ spielt sich das Geschehen ab.

Plus Der Theaterverein bringt das Stück "Kohlhiesels Töchter" auf die Freilichtbühne am Donauwörther Mangoldfelsen. Warum die Inszenierung das Publikum begeistert.

Von Andrea Hutzler

Oberhinterdorf, an sanften Hügeln – äh … am Mangoldfelsen gelegen, ist zentraler Schauplatz des Geschehens. Das Wirtshaus „Sonnenhang“ nebst Stallungen und Garten ist mit Geranien geschmückt und prangt einladend mittig auf der Bühne. Das urige Mobiliar, die stilechten, liebevoll arrangierte Requisiten wie Pferdehalfter, alte Milchkannen oder ein uraltes Telefon entführen die Premierenbesucher an einen beschaulichen Ort, in eine andere Zeit. Sogar am Apfelbaum hängen leuchtend rote Äpfel, die (Pappmaschee-)Kuh im Stall wedelt mit dem Schwanz. Also pure alpenländische Idylle bei der Premiere von „Kohlhiesels Töchter“ auf der Freilichtbühne in Donauwörth? Mitnichten!

Der Wirt Zacharias Kohlhiesel, alias Walter Walden, ist verzweifelt. Ständig kommen Beschwerden von Gästen über seine nur allzu rabiate, schroffe und „schiache“ Tochter Susi, überragend dargestellt von Jessica Becker, von der sich auch die Männerwelt sehr distanziert. Endlich kommt nach drei Jahren Ausbildung in der Stadt seine liebreizende Tochter Liesl (Isabella Ott) wieder zurück an den Hof und wird von der Blaskapelle, Akkordeonklängen und Chor mit dem Lied „Grüß di Gott Frau Wirtin“ herzlich empfangen. Besonders auch Toni (Florian Lang), ihr Jugendfreund, freut sich und möchte sie bald heiraten. Doch es gibt ein Problem: Kohlhiesels Frau Amalie hat auf dem Sterbebett verfügt, dass Liesl erst heiraten darf, wenn Susi unter der Haube ist.

