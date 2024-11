Verabschiedung und Neuaufnahme der Ministranten in Mündling

Am Christkönigssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, fand in der Pfarrei St. Johannes der Täufer eine besondere Feier statt: Die Verabschiedung einer langjährigen Ministrantin und die Aufnahme von drei neuen Ministranten. Pfarrer Lazar sprach in seiner Ansprache von der Symbolik dieses Tages, der sowohl Wehmut als auch Freude mit sich bringe: „Einen Anfang und ein Ende! Man möchte, dass es so weitergeht. Es ist aber auch erfreulich, dass drei neue Ministranten ihren Dienst aufnehmen.“ Mit einem herzlichen Dankeschön wurde Sophia verabschiedet, die sieben Jahre lang mit großem Engagement einen treuen Dienst am Altar verrichtet hatte. Zum Zeichen der Anerkennung erhielt sie eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Gleichzeitig wurden Lukas, Maximilian und Zoey in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen. „Danke, dass ihr Ja gesagt habt“, hob Pfarrer Lazar hervor und richtete seinen Dank auch an die Eltern, die ihre Kinder in diesem wichtigen Dienst unterstützen. Als Willkommensgeschenk erhielten die neuen Minis einen Ministrantenausweis – ein Symbol für ihre Zugehörigkeit zur weltweiten Gemeinschaft der Ministranten. Mit seinen abschließenden Worten fasste unser Pfarrer die Bedeutung des Tages zusammen: „Danke Sophia, dass du da warst, und danke an Maximilian, Lukas und Zoey, dass ihr da sein werdet.“ Die Kirchenbesucher zeigten ihre Wertschätzung mit anhaltendem Applaus.

