Es geht zügig voran im Alfred-Delp-Quartier der Stadt Donauwörth

Die Parkstadt, rund hundert Höhenmeter über Donauwörths Altkern gelegen, wird in den nächsten Jahren deutlich Zuwachs bekommen: Bis zu 2200 Menschen sollen im Alfred-Delp-Quartier einmal leben. Die ersten werden bereits in Kürze in ihr neu erstelltes Einfamilienhaus ziehen. „Es geht voran“, berichtete Oberbürgermeister Jürgen Sorré bei der Stadtteilversammlung im Mehrgenerationenhaus in der Parkstadt.

