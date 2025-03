„Brutal“: Warum eine E-Auto-Regelung in Donauwörth für Empörung sorgt

Wer in der Innenstadt einen Parkplatz sucht, braucht mitunter ein paar Minuten. Ein Überangebot gibt es nicht gerade – und in Zukunft könnten zumindest Fahrer eines Verbrennerautos in Donauwörth noch schwerer an Parkplätze kommen. Denn E-Auto-Fahrer dürfen in Zukunft drei Stunden kostenlos im Stadtgebiet parken. Und das, obwohl die Stadt darüber gar nicht glücklich ist. Warum die Kommune diese Regelung dennoch umsetzen muss. Und weshalb der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats sich für eine Protestnote ausspricht.

