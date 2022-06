Donauwörth

vor 18 Min.

Welche Fische leben in der Donauwörther Donau?

Thomas Lechner zeigt, was in der Donau so schwimmt: hier hat er einen Waller aus dem Fluss gezogen.

Plus Mittels Elektrofischerei wurde der aktuelle Fischbestand in der Donau festgestellt. Welche Fische entdeckt wurden und welche Erkenntnisse daraus gezogen werden.

Von Ilona Schmid

Vier Männer, ein Boot, zwei lange, stromdurchflossene Kescher, hunderte Fische und viele interessierte Zuschauer: Am Mittwoch war auf der Donau und am Alten Donauhafen ganz schön was geboten. Hintergrund war die Erfassung des aktuellen Fischbestands im Rahmen des EU-Projekts CityRiver. Thomas Lechner vom Ingenieurbüro für Umweltsicherung leitete den Einsatz, bei dem wertvolle Erkenntnisse über die Fische in der Donau und ihren Lebensraum gewonnen werden konnten.

