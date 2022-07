Donauwörth

vor 34 Min.

Wie sich Donauwörther gegen die Hitze wappnen

Plus 34 Grad und mehr? Wir haben uns in Donauwörth umgehört, wie die Menschen mit der Hitze umgehen.

Von Ilona Schmid

Temperaturen von über 30 bis 35 Grad - so lautet die Wetterprognose für kommende Woche. Der Juli könnte somit besonders heiß werden. Für viele Menschen sind diese Temperaturen deutlich über dem Bereich des Aushaltbaren. Andere fiebern der Hitze entgegen, um einen entspannten Tag am See zu verbringen. Wir fragten Passanten in Donauwörth, wie sie mit der Hitzewelle umgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen