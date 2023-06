Wie verbringen Sie Ihr Sommerwochenende?

Bei warmem Wetter gehen viele gerne an den Baggersee oder ins Freibad. Wir haben Passanten in Donauwörth gefragt, was sie in ihrer Freizeit im Sommer unternehmen.

Warm war es die vergangenen Tage: Perfektes Badewetter für viele. Manch einer verbringt das Wochenende aber doch lieber zu Hause mit einem guten Buch oder trifft sich mit Freunden, um Wanderungen zu unternehmen, um zu shoppen oder Eis essen zu gehen. Passanten in Donauwörth haben unserer Redaktion von ihren Plänen an einem schönen Sommerwochenende erzählt.

Umfrage Verena Gerber-Hügele Der Jägersteig Nähe Eichsstätt, wo man wandern und klettern kann, ist für Verena Gerber-Hügele ein Sommerhighlight. Foto: Julia Hofer

Wenn es warm ist, macht Verena Gerber-Hügele aus Monheim gerne Radtouren an den See. Mit ihrem sechs Jahre alten Kind geht sie oft und gerne schwimmen. Am liebsten mag sie das Freibad am Waldsee in Wemding; ein Freibad, das im Grünen liegt. Generell möge sie Naturseen viel lieber als Freibäder. Aber egal welche Badegelegenheit, ein gutes Buch dürfe nie fehlen: „Ich lese gerne und viel. Nicht nur gebundene Bücher, sondern auch E-Books. An kühleren Sommertagen unternimmt die 47-Jährige auch gerne Wanderungen, wie zum Beispiel die Alpina-Wanderung zu dem Jägersteig Nähe Eichstätt. Das ist ein Klettersteig mit einigen Strecken zum Wandern und auch anspruchsvolleren Passagen. „Teilweise kommt man nur auf allen Vieren vorwärts“, meint die Monheimerin lachend.

Umfrage Caroline Kratzer aus Ellgau An Sommerwochenenden sitzt Caroline Kratzer gerne in ihrem Garten und hört ein Hörbuch. Foto: Julia Hofer

Sonnige Tage verbringt Caroline Kratzer aus Ellgau gerne im eigenen Garten mit der Familie. Da die Kinder schon ausgezogen sind, herrscht viel Ruhe an Wochenenden und sie hat Zeit, sich zu entspannen und auch Mal ein Hörbuch zu hören: "Am liebsten höre ich Krimis." Die 60-Jährige geht zwar nicht gerne baden, aber schätzt gelegentlich an heißen Tagen eine kleine Abkühlung in einer Kneippanlage in Ellgau. An etwas kühleren Wochenendtagen verreist die Ellgauerin gerne in die Berge und geht dort wandern.

Umfrage mit Horst Minnich aus Donauwörth Horst Minnich aus Donauwörth trifft sich im Sommer gerne mit Freunden im Biergarten. Foto: Julia Hofer

Horst Minnich aus Donauwörth grillt an sonnigen Wochenenden gerne mit Freunden. Mit seiner Frau und Freunden, aber auch hin und wieder allein, unternimmt er gerne in und um Donauwörth herum Fahrradtouren. Als Abschluss gehe es dann oft in den Biergarten. Zum Baden gehe er eher selten. Aber wenn, dann gerne mit seiner Frau und seiner Enkelin zum Riedlinger Baggersee oder ins Donauwörther Freibad. Insgesamt zieht er das Freibad dem Baggersee vor. „Ich bin in der Parkstadt aufgewachsen und war schon als Kind gerne dort“, meint Horst Minnich.

Umfrage Stefanie Noll aus Pappenheim Stefanie Noll aus Pappenheim würde gerne einmal mit einer Arbeitskollegin die Freilichtbühne besuchen. Foto: Julia Hofer

An warmen Tagen geht Stefanie Noll aus Pappenheim gerne mit ihrem vierjährigen Sohn auf den Spielplatz. In ihrer Mittagspause geht sie gerne im Schatten spazieren oder setzt sich an den Fluss, um die Füße ins Wasser hängen zu lassen. Da sie in Donauwörth nur arbeitet und nicht wohnt, stehen einige Ausflugsziele in und um die Große Kreisstadt bisher noch auf ihrer Liste. „Donauwörth ist eine schöne Stadt. Es gibt hier viele Veranstaltungen. Vor allem die der Freilichtbühne haben es mir angetan. Da würde ich gerne einmal mit einer Arbeitskollegin, die von hier kommt, hingehen“, erzählt die junge Mutter.

Umfrage Kurt Götzfried aus München An schönen sonnigen Wochenenden trifft sich Kurt Götzfried aus München gerne mit seiner Sportgruppe und unternimmt Radouren. Foto: Julia Hofer





An warmen Wochenenden macht Kurt Götzfried gerne Ausflüge. Besonders mag er das Altmühltal. Er selbst kommt aus München, hat aber lange bei Airbus hier in Donauwörth gearbeitet und ist daher immer Mal wieder hier unterwegs, um sich mit alten Bekannten zu treffen. Demnächst habe er auch eine Fahrradtour nach Nördlingen geplant.