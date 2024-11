Zusammenprall: Die Ampelphase reichte nicht aus

Ein Linksabbieger ist in Donauwörth aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens nicht mehr rechtzeitig in einer Ampelphase über die Kreuzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 89-Jährige am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung „An der Westspange“ und „Neudegger Allee“ links abbiegen. Während er selbst „Grün“ hatte, musste er zunächst die Geradeausfahrenden durchlassen. Als er danach abbiegen wollte, war die Grünphase seiner Ampel bereits zu Ende, sodass er einen 18-Jähriger aus dem anfahrenden Gegenverkehr rammte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings entstand Sachschaden an beiden Autos. (AZ)

Anja Volkwein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenprall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis