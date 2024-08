Entschleunigung des Alltags-Donauwörther geben Tipps

Im Urlaub vergeht die Zeit manchmal langsamer. Man schätzt plötzlich wieder Dinge, für die mitten im Alltag keine Zeit mehr war: das Blau des Himmels, die Farbenpracht der Blumen oder Vogelgezwitscher. Es ist die Zeit, in der man sich mit Bekannten und Freunden zum netten Plausch trifft und sich nebenbei noch einen Eiskaffee gönnt. Doch kaum ist der Urlaub vorbei, holt einen der Alltagsstress meist schnell wieder ein. Wie kann man der täglichen Hektik am besten begegnen? Wir baten Passanten in Donauwörth um ihre kleinen Tipps.

