Das muss man zum Donauwörther Reichsstraßenfest wissen

Im Zuge des Reichsstraßenfestes werden von Dienstag, 15. Juli, 8.30 Uhr bis Sonntag, 20. Juli, 10 Uhr folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: Reichsstraße, Mangoldstraße, Merkurplatz, Augsburger Botengasse, Oberer Farbberg und Schustergasse. In der Kronengasse wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben und in der Heilig-Kreuz-Straße ist nur der Anliegerverkehr zulässig. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Berger Allee über die Westspange und aus Richtung Kapellstraße über die Rathausgasse, Sonnenstraße und die Bäckerstraße.

Die Reinigungsarbeiten des Bauhofes mit Kehrmaschine und Spülwagen werden in den frühen Morgenstunden durchgeführt. Anliegerinnen und Anlieger werden um Verständnis für eventuelle Einschränkungen und lautere Geräusche gebeten.

rund um das Reichsstraßenfest: Für Festbesucher, die mit dem Fahrrad zur Reichsstraße kommen, sind folgende Abstellmöglichkeiten vorgesehen: Im Stadthof, am Museumsplatz und am Eingang zur Heilig-Kreuz-Straße.

Busbeförderung:

Der Stadtbus fährt Extra-Touren. Die Stadt Donauwörth hat diesen besonderen Service organisiert: Am Mittwoch und Donnerstag des Reichsstraßenfestes wird der Stadtbus die Stadtteile Berg, Parkstadt, Riedlingen, Nordheim, Auchsesheim, Zirgesheim, Schäfstall und Wörnitzstein bis 24 Uhr anfahren. Für Freitag und Samstag werden die Fahrzeiten bis 1 Uhr des Folgetages verlängert. Die Bushaltestelle „Liebfrauenmünster“ wird für die Dauer der Sperrung in die Sallingerstraße (Haltestelle: Berger Vorstadt Steig 2) verlegt, die Haltestelle „Marienapotheke“ in die Klostergasse.